Eerst coronacheck, daarna pas toegang voor bezoekers Slingeland Ziekenhuis

Politie onderzoekt betrokken­heid bewoners bij methlab in Drempt

6:48 DREMPT - De politie onderzoekt in hoeverre de bewoners van de woonboerderij in het Achterhoekse Drempt betrokken waren bij het grote drugslab dat vrijdag is ontmanteld in een schuur op hun erf. Of het echtpaar en hun zoon formeel verdachte zijn in het onderzoek, wil woordvoerder Thomas Aling van de Nationale Politie nog niet zeggen.