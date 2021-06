Eerst heet, dan nat: na hittegolf valt in één nacht in Achterhoek evenveel regen als normaal in één maand

WINTERSWIJK - In de Achterhoek is in één nacht tijd (van zondag op maandag) bijna evenveel regen gevallen als normaal in de hele maand juni. Lokaal viel 50 millimeter regen tijdens de lange plensbuien. Ook in de rest van oost-Nederland was het een natte boel. Meddo (Winterswijk) spande de kroon met een score van 51,6 millimeter regen. De zware regenval sluit naadloos aan op de hittegolf