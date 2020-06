Eerst kwam Máxima, toen corona in het afscheidsjaar van schooldirecteur Jan

Uw laatste schooljaar was amper bezig of u kreeg de koningin op bezoek. Er zijn slechtere manieren om een afscheidsjaar te beginnen.

,,Het was een heel mooi en bijzonder moment, een herinnering om te koesteren. Want wie maakt nou mee dat de koningin op bezoek komt? Ja, dat is zeker een hoogtepunt in mijn carrière hier op school en iets om heel trots op te zijn. Voor het héle schoolteam hè, want zij doen het werk, ik geef er alleen maar leiding aan.”



Nu is het schooljaar bijna ten einde en is het de afgelopen maanden alleen maar over corona gegaan.

,,Dat is natuurlijk heel lastig. Paradoxaal ook wel, want we beginnen met een prachtig moment, het bezoek van Máxima. En dan eindigen we met corona, waardoor mijn afscheidsreceptie dit schooljaar alleen voor de kinderen zelf is. Omdat ik ook graag afscheid wil nemen van al die andere kinderen en ouders uit de afgelopen 26 jaar, is de receptie voor iederéén verplaatst naar medio oktober. Dat vind ik belangrijk, want De Rank is zoveel meer dan alleen een school.”