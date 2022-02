Eerst waren het er 60, toen 44: uiteindelijk komen er ‘slechts’ 33 appartementen tegenover De Steck in Doetinchem

Winters­wijk wil maximum­snel­heid in dorp terugbren­gen naar 30 km/uur

WINTERSWIJK - Winterswijk wil de maximumsnelheid in de kernen verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. ,,Behalve op wegen waarvoor er gegronde redenen zijn om 50 kilometer per uur te blijven rijden”, zegt wethouder Bert Frings.

31 januari