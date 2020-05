Eerste bassist van Normaal had 45 jaar geleden geen benul van spelen

Dat hij de eerste bassist werd van Normaal kwam in 1974 op een bijzondere manier tot stand, vertelt Willem van Dijk. ,,Ik was een jaar of 19, oefende met mijn bandje in de kelder van het postkantoor in Doetinchem. Wij woonden daar, mijn vader was directeur. Bennie Jolink en Ferdi Jolij hoorden ons vanaf de straat spelen. Ze zochten een bassist. Of ik dat wilde worden.''