Eerste Berkel-Loo loop schot in de roos, trainen tegen coronakilootjes is niet voor niets geweest

EIBERGEN – De Mallumse Molen is inmiddels bekend terrein. De idylle van de omliggende buurtschappen evenzeer. Maar op zondagmorgen door het natuurschoon langs de Berkel en richting Rekken rennen verveelt nooit. ,,Dit blijft een belevenis. Het is hier zo mooi.”

Veel spannends valt er niet te melden over de Berkel-Loo loop van Antoine van Brummelen en Colette Gomez. Er gaan deze zondagochtend in totaal 75 deelnemers in twee blokken van start voor een afstand over 5 en 10 kilometer. Maar het plezier dat de initiatiefnemers al deze enthousiastelingen bezorgen blijkt onbetaalbaar.

Jordy Zijpveld (32) en Sven Geerligs (31) trekken al jaren samen langs hardloopwedstrijden in de regio en moesten zich de afgelopen anderhalf jaar vermaken met een beetje trainen. Dat ging de een wat beter af dan de ander. „We hadden ons vorig jaar al voor deze loop opgegeven en toen ging het helaas niet door om de welbekende reden”, vertelt Geerligs.

Coronakilootjes

Zijn kameraad heeft zich een slag in de rondte getraind tegen de coronakilootjes. Het was nog even spannend deze week. „Het zou jammer zijn als dat voor niets is geweest. Lopers stonden te popelen. Ze hebben hier goed rekening gehouden met de omstandigheden en het kan veilig.”

Quote Het zou jammer zijn als het niet was doorgegaan, lopers stonden te popelen Jordy Zijpveld, deelnemer

Als de laatste lopers van de 5 kilometer de Mallumse Molen zijn gepasseerd en even later bij de finish aan de Hemstea 3 weer in de auto of op de fiets naar huis stappen, druppelen de lopers voor de 10 kilometer binnen. „Op deze wijze voorkomen we dat er teveel mensen op een te kleine ruimte bij elkaar zijn.”

Colette Gomez is zelf hardloopster, maar doet als mede-organisator niet mee. Ze zwaait zoon Luca uit die vandaag als bezemfietser achter de laatste loper blijft rijden met zijn mountainbike. Ook haar man Daniël en vriendin Veronique helpen mee. „Omdat het de eerste keer is, hadden we het al klein gehouden met een beperkt aantal deelnemers.”

Hele marathon van Enschede

Voor Kevin ten Barge is de Berkel-Loo loop een aanloop naar hogere doelen. De 27-jarige Eibergenaar heeft zich ingeschreven voor de hele marathon van Enschede volgend jaar april. „De halve heb ik gedaan en toen begon het te kriebelen voor een hele. Daarmee is de nadruk wat meer op duurtraining dan krachttraining komen te liggen. Het mooiste is daar een juiste balans in te vinden.”

Als Ten Barge de finish als derde en binnen de 20 minuten is gepasseerd, heeft Bertus te Raa nog een klein stukje te gaan. En dat is met een leeftijdsverschil van bijna 40 jaar geen schande. Te Raa geniet als gewezen woonconsulent van Pro Wonen sinds kort van zijn pensioen.

Vier seizoenen

Geboren en getogen op ’t Loo, tegen het Lankheet aan, geniet Te Raa nog elke dag van de natuur om hem heen. „Het is ons gegeven. Iemand uit de Randstad zal de vier seizoenen minder beleven dan wij. Om fit te blijven maak ik twee keer in de week een ronde van zo’n 9 kilometer. Dat doen we in eigen tempo en het is altijd weer genieten.”

Stef Klein Luchtenbeld en Vera Mensink zijn het snelst op de 5 kilometer. Michel Wielens en tennisster Lisa Borckink zegevieren op de 10 kilometer. Als het aan Bertus te Raa ligt krijgt deze eerste editie een vervolg. „Bij leven en welzijn ben ik volgend jaar weer van de partij.”