Eerste boerenzwaluw meldt zich op Erve Stokkink in Gelselaar

Een boerenzwaluw op 28 maart is tamelijk vroeg, stelt Heideman. Al is het geen absoluut record: in 2012 glipte de eerste al op 23 maart binnen. Vorig jaar was 1 april de datum waarop de populaire vogels konden worden verwelkomd. Elders in Gelselaar werd vrijdagavond 27 maart trouwens al een zwaluw in een schuurtje gespot.

Later komt ook wel eens voor, meldt Arend Heideman, die een blog bijhoudt over de zwaluwen op Erve Stokkink. ‘In 2015 zagen we de eerste van deze zomergasten in onze boerderij op 9 april en in 2014 op 8 april. De laatste twintig jaren waren ze enkele malen aanzienlijk later: in 2005 op 19 april en in 2002 pas op 23 april.’