Eerste bomen midwinterhoornplantage in Eibergen binnenkort de grond in: ‘Een heel groot kunstwerk’

Buren van vaten met blusschuim hebben appels met gif aan boom: ‘In 2018 nog van gegeten’

12 oktober DOETINCHEM - ,,Hoe verkopen we nu ons huis nog", vraagt Roelof de Wit zich af. De Doetinchemmer is de naaste buur van de 1.300 vaten met blusschuim die staan opgestapeld op een terrein aan de Voltastraat. De gemeente Doetinchem wil vaart maken met het verwijderen. Onderzoek wijst uit dat de appels aan zijn bomen PFOS bevattten, hetzelfde niet afbreekbare gif dat zit in het blusschuim.