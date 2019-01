Eerste griep: nu al tekort aan leraren

WESTERVOORT/DOETINCHEM - Basisscholen in de regio lukt het niet om voldoende invallers te vinden om zieke leerkrachten te vervangen. Deze week kunnen zo'n 50 verzoeken om vervanging niet ingewilligd worden. Terwijl de griepgolf nog maar net begonnen is en nog lang niet zijn hoogtepunt heeft bereikt.

Bij de vervangingspool van PON, waaronder 120 scholen in het primair en speciaal onderwijs vallen, worden veel vervangingsproblemen opgelost door klassen samen te voegen of directeuren voor de klas te zetten. ,,Maar dat moeten de scholen niet doen", stelt PON-coördinator Hans te Lindert. ,,Om goed duidelijk te maken dat er een lerarentekort is, moeten scholen leerlingen naar huis sturen in plaats van met plofklassen te gaan werken.”

Naar huis

PON bedient 35 schoolbesturen in het gebied tussen Veenendaal, Arnhem, Westervoort, Winterswijk, Haaksbergen, Raalte en Apeldoorn, waar zo'n 2100 mensen werken. In de vervangingspool zitten 160 vaste krachten, plus een vergelijkbaar aantal losse. Momenteel zijn er wekelijks zo’n 500 verzoeken om een invaller, vorig jaar februari/maart liep dat bij het hoogtepunt van de griepgolf op tot 700 en werden half maart in Oost-Nederland wekelijks 100 tot 150 basisschoolklassen naar huis gestuurd. Voor dit jaar wordt weer eenzelfde piek verwacht, ergens de komende maanden.

Dat er de komende tijd ook door PON ‘vele malen nee’ moet worden verkocht, staat voor Te Lindert als een paal boven water. Eenzelfde geluid laat bestuurder Toine Janssen van Conexus horen, waarbij 31 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen zijn aangesloten. ,,Deze week zijn praktisch alle verzoeken om een vervanger gehonoreerd. Maar dit is de eerste week van het jaar en iedereen is na de vakantie nog fris en fruitig. De echte piek moet nog komen en dan zullen we zeker onvoldoende vervanging hebben.”

Geen docent

Op de website lerarentekortisnu.nl is te zien dat deze week onder meer in Amersfoort en Emmen al klassen naar huis zijn gestuurd omdat er geen docent beschikbaar was. Ook in de oostelijke Achterhoek is eind vorig jaar al een keer een klas naar huis gestuurd.