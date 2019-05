Eerste Hemelvaartfestijn Neede krijgt vervolg

De reuring op het Vlearmoesplein tijdens Hemelvaartsdag is goed bevallen. Het Hemelvaartfestijn wordt een jaarlijks terugkerend evenement. „Zoveel staat wel vast”, meent de organisatie. Vooral de formule met activiteiten voor jong en oud spreekt aan. Met een bijzondere rol voor jeu des boules, waar alle leeftijden zich aan wagen. Ook jongeren blijken het een ontspannen spel cq sport te vinden.

In het zicht

Maar dat wist jeu des boulesfanaat Harry Timmermans al langer. Twee keer per week begeleidt hij een grote groep. „Een keer op deze plek op het Vlearmoesplein en de andere dag achter Van Campen. En dan zijn er echt mensen van alle leeftijden.” Gisteren speelde een bescheiden groepje achter het Vlearmoesplein bij de seniorenappartementen. „Het festival is wat laat op poten gezet, waardoor het nog niet zo lang bij iedereen bekend was. Maar dit moeten we er wel in houden. De volgende keer gaat het echt meer liefhebbers trekken. Daar ben ik van overtuigd.”

Harry Timmermans heeft al voor elkaar gekregen dat jeu des boules volgend jaar ook naar het plein verhuist en niet meer aan de achterkant wordt gespeeld. „Het ligt hier achter de tent iets te veel uit de gooi. Je hebt alleen een houten frame en een paar kruiwagens zand nodig, dan ben je er. Dan betrek je ook dit onderdeel meer bij de andere activiteiten. Als je in het zich ligt, zullen veel meer bezoekers in het voorbijgaan een balletje mee gooien.”

Kratjesvoetbal

Als de dames van Lochuizen het kratjesvoetbal voor de deur van Café Vally’s hebben gewonnen en de mannen aan hun toernooi binnen een imposante boarding van honderden Grolsch-kratjes zijn begonnen, rollen ook de deelnemers aan de Solextocht Neede binnen. Ze hebben het droog gehouden tijdens hun rit door de omgeving van Neede. „Ee mooie tocht hoor. We zijn een beste tijd onderweg geweest”, merkt een oudere deelnemer vanonder zijn leren helm op. „Dat heeft Henk mooi geregeld.” Henk ten Berge prijst zich gelukkig met deze rit op Hemelvaartdag ,en gaat er vanuit dat er volgend jaar een vervolg komt. „Dan met een mooi zonnetje erbij.”

Meer activiteiten

De kroegbazen Valentijn ter Braack van Café Vally’s en Bernard Vreemann van Café De Ruif organiseerden het evenement voor het eerst. Ze hopen zelfs op meer activiteiten op het Vlearmoesplein in de toekomst. „Het is nu nog veel parkeerplaats en weinig plein. Dat moet anders.” Bernard Vreemann geeft aan dat hij volgend jaar ook meer bezoekers verwacht. Een deel van het publiek dat hier beslist zou zijn geweest had al kaarten voor Dauwpop in Hellendoorn, meent hij. „Daar hebben we geen rekening mee gehouden toen we besloten deze dag te organiseren. We hebben de afgelopen week vaak gehoord: als we dat eerder geweten hadden. Bij Dauwpop komen natuurlijk grotere bands. Maar veel plaatsgenoten waren anders lekker hier gebleven.”