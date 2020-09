Eerste houtdorp in Noordijk slaat aan: ’Lekker spijkers er in rammen!’

Het is de eerste keer dat Noordijk zijn eigen houtdorp bouwt. Maar dankzij vrijwilligers van Kinderwerk Noordijk en de Stichting Pinksterkermis Noordijk krijgt de Needse buurtschap er tijdelijk een nieuwe woonwijk bij. Liefst veertig kinderen timmeren, zagen en slepen met pallets op het Pino-terrein aan de Schoolweg.

Timmervrouw

Halima hanteert als een volleerde timmervrouw de hamer. „Leuk!”, vindt ze. „We maken met vriendinnen een hut van twee verdiepingen.” Noordijk kent meer timmerdiva’s. Neem Britt Tijhuis. „M’n vader is bouwvakker”, verklaart ze. „Maar geen timmerman hoor: hij is metselaar.” Een gouden combinatie voor een nieuw bouwbedrijf? „Nee, ik ben niet zo goed in timmeren. Metselen lukt me beter..”

Volledig scherm Noordijk houdt voor het eerst een houtdorp op het terrein van de Pinksterkermis. Britt en Halima in actie. © Frans Nikkels

Jessica Laponder van Kinderwerk Noordijk ziet tevreden hoe het plezier er bij de jeugdige bouwvakkers van af spat. „Het idee voor het timmerdorp kwam van Carla Slotboom. Ze was geïnspireerd door de houtdorpen in omliggende plaatsen. Onze eindactiviteit kon voor de zomervakantie vanwege corona niet doorgaan. Daarom hebben we voor een tweedaags houtdorp gekozen. Dit kunnen we veilig en lekker buiten organiseren.”

Veel plezier samen

Haar zoon Jens Laponder is intussen druk aan het timmeren. „Het gaat lekker!”, zegt hij. Wat er zo leuk aan is? „Het is leuk om samen met je vrienden de hut van Noordijk te bouwen. We hebben heel veel plezier samen.” En Luc van Vonno: „Gezellig!” Dat vindt Tim Wijnperlé ook. „Gewoon lekker die spijkers er in rammen! En met de hamer alles kapot slaan.”

Volledig scherm Youri (rechts)is er druk mee. Bryan kijkt de kunst af © Frans Nikkels

Of er nieuwe timmerlieden geboren worden is de vraag. Luc wordt liever dj. En de kleine Youri te Vaanholt? „Ik wil politieman worden, geen bouwvakker!” De geboorte van het houtdorp is wel succesvol. „Volgend jaar weer!”, hoopt Jessica Laponder.

Volledig scherm Youri te Vaanholt timmert er flink op los bij het eerste houtdorp in Noordijk. „Maar ik wil geen timmerman worden, ik wil bij de politie.” © Frans Nikkels