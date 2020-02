Eerste Jong&Out Achterhoek-middag in Winterswijk goed bezocht: ‘mooi da’j d’r bunt’

Nee, liever niet zomaar bezoekers op de foto zetten of met naam en toenaam vermelden. Het verzoek van het COC Twente-Achterhoek heeft niets met schaamte te maken. Wel omdat de jongeren die deze eerste Jong&Out Achterhoek-middag in Winterswijk bezoeken, in een kwetsbare levensfase zitten.

Zelfacceptatie

,,De jongeren zijn gemiddeld 15 jaar maar er zitten ook 12-jarigen tussen die nog bezig zijn hun eigen seksualiteit te ontdekken”, zegt medeorganisator Maike Penterman. ,,De puberteit is al een moeilijke fase waarin je je eigen weg moet vinden, voor deze jongeren geldt dat helemaal. Je moet eerst al aan zelfacceptatie werken. En soms weet nog niet iedereen in de omgeving ervan.”

De nieuwe maandelijkse ontmoeting voor lhbt+-jongeren (van 12 tot en met 18 jaar) is de eerste die in de Achterhoek wordt gehouden. Elders in het land zijn al veertien groepen gestart voor jongeren met een andere seksuele voorkeur dan het gros van de bevolking. Gisteren trok de eerste Jong&Out in Winterswijk vijf bezoekers, terwijl het fenomeen nog maar amper bekend is.