Eerste kaarten voor Zwarte Crossers zijn binnen minuten weg

Zaterdagmorgen konden crossers zich inschrijven voor één van de crossklassen en net als andere jaren was dat enorm populair. Alle zes klassen waren binnen een paar minuten volgeboekt. Het snelste vol zaten de Brommerklasse en Wegraceklasse, het duurde nog geen tien minuten voor alle plekken hier vergeven waren. Daarna volgden snel de andere vier klassen, waarvan de Zwaargewichtklasse als laatste was volgeboekt. Dit was 12 minuten na de start van de verkoop om 11.00 uur.

Duizenden mensen bleven daarna teleurgesteld achter, want de digitale wachtrij voor inschrijving was toen nog enorm, met zeker 2.000 mensen.

In badkamer over de crossbaan

De Zwarte Cross kent traditioneel de Brommerklasse, Wegraceklasse, Zwaargewichtklasse en Specialklasse. Nieuw in 2020 zijn de Cribsklasse en Sprookjesklasse. In die eerste klasse wordt van crossers verwacht dat ze in een volledige woonkamer, toilet of badkamer over de baan racen. In de Sprookjesklasse kunnen deelnemers hun fantasie volledig de vrije loop laten, als het thema van de wagen maar te maken heeft met een sprookje.