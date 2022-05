Eerste kuiken voor Doesburgse slechtvalken: ‘Gefeliciteerd met de kleine fluff’

Het eerste kuiken is op 13 mei geboren, zo meldt de Slechtvalkenwerkgroep Doesburg. Het kleine vogeltje wordt goed beschermd door vader en moeder en is daarom lastig te zien via de webcam die in de kast zit. ‘Gefeliciteerd met de kleine fluff’, schrijft een volgster van de Slechtvalkenwerkgroep op Facebook.

Of er een tweede kuiken komt is afwachten. Meestal volgen ze elkaar snel op, maar dat is nu dus niet het geval. De eieren zijn van 2, 5 en 7 april.

Zevende broedseizoen

2022 is het zevende broedseizoen in de toren van Doesburg. De slechtvalken kwamen daarvoor ook wel eens kijken in de Martinitoren maar van broeden kwam het toen niet. Sinds 2016 zijn er 5 broedsels grootgebracht en zijn er 16 jongen uitgevlogen. Vorig jaar werden er voor het eerst geen kuikens geboren.

De slechtvalk is de grootste valk in Nederland en is een snelle jager. Hij lust graag duiven en slaat zijn prooi met grote snelheid in de lucht.

Volledig scherm Een vliegende slechtvalk. © Fred Leeflang