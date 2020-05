Eerste megazonnepark in Lochem na lange vertraging eindelijk operationeel

De bouw van Zonnepark Armhoede begon in september 2019 en was na ongeveer drie maanden al afgerond. De netaansluiting liet echter nog wat langer op zich wachten. De kabel die loopt van het zonnepark naar het hoogspanningsstation van Liander aan de Kanaaldijk had eigenlijk in december 2019 al aangesloten moeten zijn. Door verschillende tegenslagen in de vergunningverlening en in de afstemming met Rijkswaterstaat, is de planning uiteindelijk fors uitgelopen.