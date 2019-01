Eerste poging ijswijn maken in de Achterhoek

,,Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt’’, zegt Masselink. ,,Het vroor nog 7 graden toen we plukten en dat heb je nodig. Meestal vriest het in Nederland eerst enkele graden onder nul, maar dat is te weinig voor ijswijn. Deze vorst vannacht was perfect.” Of het lukt is nog even afwachten. Pas over een paar weken is duidelijk of de wijn de speciale zoete smaak heeft die ijswijn moet hebben.