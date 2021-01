Eerste prik in SKB: ‘Zo blij dat vaccineren is begonnen’

Schatten uit de Twentse bodem: Gert Gesink zit met zijn metaalde­tec­tor de geschiede­nis op de huid

6 januari EIBERGEN - Al meer dan veertig jaar zit Gert Gesink met zijn metaaldetector de geschiedenis op de huid. Wat dat heeft opgeleverd, is nu te zien in een boek. Twentse bodemschatten, gevonden door hemzelf, maar ook en vooral door andere schatzoekers uit de regio. „Geschiedenis is nooit ver weg. We lopen er bovenop.”