Eerste school in Nederland start met thuisonderwijs via Virtual Reality

GROENLOO/LICHTENVOORDE- Scholengemeenschap Marianum uit Lichtenvoorde is gestart met thuisonderwijs via het concept ‘virtual reality’. Hiermee zetten leerlingen een speciale bril op en lijkt het daarna alsof ze in de echte wereld zijn. De school is naar eigen zeggen de eerste in Nederland die hiermee werkt bij het geven van onderwijs op afstand.

Het ziet er een beetje gek uit; aan de keukentafel zit Bibi (15 jaar) met een Virtual Reality-bril op. Ze steekt haar hand op en stelt een vraag aan haar leraar. Daarbij lijkt het alsof ze in de klas zit en eigenlijk is dat ook het geval: de leerlinge volgt thuisonderwijs in een zogeheten ‘virtuele school'.

,,Het is erg leuk, ik heb nu meer contact met mijn klasgenoten. Eigenlijk net als in de echte school”, zegt Bibi.

Kansen voor de toekomst

Het project De Virtuele School is opgezet door Marianum en onderwijsaanbieder VRinSCHOOL. Het moet volgens de school ook in de toekomst helpen bij onderwijs op afstand, ruimtegebrek op scholen, een lerarentekort en bij ziekte van leerlingen.

Marinum en VRinSCHOOL zien het ook als een oplossing voor het geven van bepaalde vakken zoals nieuwe talen. Of bijvoorbeeld voor praktijkonderwijs binnen de regio, waarbij samengewerkt wordt met andere scholen.

Steentje bijdragen

,,Juist nu is het belangrijk om niet stil te staan, maar vooruit te kijken. In deze tijd staat het onderwijs onder druk en is er een transformatie ontstaan via thuisonderwijs. Ook na corona is het belangrijk om dit verder te ontwikkelen, zodat we beter voorbereid zijn op onvoorziene omstandigheden”, aldus directeur Nijenhuis van het Marianum.

Tom Aerts, ook oprichter van VRinSCHOOL uit Eindhoven, is ook enthousiast. ,,Het is erg leuk om de reacties van leerlingen en leraren te zien. Dit motiveert ons om elke dag verder te bouwen aan De Virtuele School als verlengstuk van de fysieke school”, vertelt Aerts. ,,Hierdoor kunnen we een steentje bijdragen aan het onderwijs van de toekomst.”