Eerste vaccinatie is donderdag al in ziekenhuis Doetinchem, maar afwachten is nog bij wie

Volgens woordvoerder Saskia Steenbergen is nog wel veel onduidelijk over wie er dan als eerste gevaccineerd gaan worden. Het ziekenhuis is wel een dag eerder dan de grote landelijke vaccinatiecampagne begint omdat het binnen vijf dagen het geleverde vaccin opgemaakt moet hebben in verband met de houdbaarheid ervan. Het vaccin wordt geleverd door het Nijmeegse Radboudziekenhuis die het wel op kan slaan bij -80 graden en voor de regioziekenhuizen als vaccindepot fungeert. ,,We weten dat we vrijdag de tweede levering krijgen maar we weten nog niet hoeveel we precies krijgen.’’

Zorgpersoneel eerst

Ook is het nog wachten op een advies van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dat moet aangeven welk zorgpersoneel als eerste voor een vaccin in aanmerking moet komen. ,,Dat verwachten we mogelijk vandaag al.’’ Onderwijl is het ziekenhuis al druk doende met het opzetten van een informatiecampagne voor het personeel.



Bekend is dat het zorgpersoneel niet per se staat te springen om het vaccin toegediend te krijgen: een deel heeft er twijfels over. ,,Maar we verwachten dat het merendeel heel blij is dat ze het kunnen krijgen.’’