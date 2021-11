Eerste van 75 tankwagens met giftig blusschuim vertrokken naar verbrandingsoven in Denemarken

Gifvaten ingezakt en leeggelo­pen; saneren blusschuim in Doetinchem begonnen

DOETINCHEM - De inhoud van 755 gifvaten is veilig opgeslagen, nog zo’n 500 te gaan. Het werk aan de Voltastraat in Doetinchem verloopt voorspoedig. Als het goed is, is al het blusschuim – met daarin het niet-afbreekbare gif PFOS – voor eind volgende week overgepompt.

