Eerste verkiezingsdebat bij LTO Noord is voor Berkellandse politici even wennen

Zonder vooraankondigingen via de pers is het relatief rustig bij LTO Noord, afdeling Achterhoek Noord, in de grote zaal van HCR Prinsen in Haarlo. Het publiek bestaat uit voornamelijk eigen leden. Geen wonder ook: de avond zal helemaal gefocust zijn op agrarische, c.q. plattelandsthema's. Afdelingsvoorzitter Ria Wolters treedt zelf op als gespreksleider met de vertegenwoordigers van de acht partijen naast elkaar achter een lange tafel.

Nieuw talent

Het is nog even wennen: Gerrie te Winkel, nummer 5 op de VVD-kandidatenlijst, vertegenwoordigt de liberalen in plaats van Marcellino Kropman. Net als Eddie van de Steeg, kandidaat op plek 3, OBL, cq OBL/BBB vertegenwoordigt, en niet lijsttrekker Bennie Morsink. Er zijn momenten dat Morsink vanuit de zaal richting microfoon stormt, en dat moet dus niet... Evengoed is elke discussie een verademing vergeleken bij digitale vergadersessies zoals die de afgelopen twee jaar de norm waren.

Het zijn typische vormdingen; en wie Te Winkel en Van de Steeg aanhoort, snapt direct dat juist zij zich hier onder agrarisch ondernemers als een vis in het water voelen. Regelmatig moet landelijk 'zeer’ worden becommentarieerd: geen wonder, te gast bij de sector waar zo veel aan kleeft rond CO2- en stikstof.

Omgekeerd staan ook de Berkellandse politici voor een bestuurslaag waarop kritiek is. Beltrumer André te Fruchte wil weten wie het in Berkelland voor het zeggen heeft: ambtenaren of volksvertegenwoordigers. D66-lijsttrekker Han Boer merkt fijntjes op dat veel afhangt van wie in het college zit. Dus namens de coalitie dagelijks bestuurder is.

Windmolens en woningbouw

Komen er wel of niet windmolens in ‘Zoekgebied K’ tussen Beltrum en Ruurlo? Of - nog meer - zonneparken op landbouwgrond? CDA-lijsttrekker Theo Helmers haast zich te claimen dat zijn partij tegen de regionale energietransitie (RES) heeft gestemd. Het is een onderwerp waarover Jan Zappeij van de Berkellandse Burgerpartij (BBP) een uitgesproken - negatieve - mening heeft. Net als over nieuwbouw, trouwens. Want juist ook dát is een hot onderwerp in deze verkiezingstijd: wáár mogen extra woningen komen?

Theo Helmers: „50.000 is maar een getal. Het staat niet in ons programma. Maar waar Doetinchem op wil naar de 70.000 inwoners, is Berkelland er wel rijp voor: we willen af van het krimp-imago van een paar jaar geleden.”

Nog 3 debatavonden tot gemeenteraadsverkiezingen In aanloop naar de verkiezingen van 16 maart zijn er nog drie verkiezingsavonden: donderdag 24 februari in het gemeentehuis van Berkelland (Borculo) van Regio8/Omroep Gelderland, woensdag 9 maart van Sport Federatie Berkelland bij De Klok (Eibergen) en donderdag 10 maart Bedrijvenkring Berkelland (HCR Prinsen, Haarlo).

