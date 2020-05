Eerste verpleeghuis in de Achterhoek gaat voorzichtig open

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft per GGD-regio één verpleeghuis aangewezen waar gestart mag worden met een aanpaste bezoekregeling. Vanaf 11 mei mogen daarom per bewoner van De Lindenhof één vaste gast per week op bezoek komen. De familie van de bewoners is inmiddels op de hoogte gebracht. In De Lindenhof worden 21 mensen met dementie, verdeeld over drie woongroepen. Bij de bewoners is tot nu toe geen corona vastgesteld.