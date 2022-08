Eerste vissteiger langs de Oude IJssel voor mindervaliden

Met videoTERBORG - De eerste officiële vissteiger voor mindervaliden langs de Oude IJssel is geopend door burgemeester Otwin van Dijk. De burgemeester, die zelf in een rolstoel zit, wierp vlak aan de waterkant zijn hengel in het water en daarmee werd de steiger in gebruik genomen.

De hengelsportfederatie Gelderland Midden was al een tijdje bezig met een steiger voor mensen met een lichamelijke beperking omdat het voor hen heel lastig is om langs het water een plekje te vinden. Zo moet de ondergrond goed zijn zodat ze niet wegschieten en in het water vallen.

Blub, blub, blub

Ook Jan Pothof zit in een scootmobiel en kan maar moeilijk vissen. ,,Ik moet eerst over hobbelige grond, dat gaat vaak niet". Maar dat is niet het enige dat de fervent visser is overkomen.



Als hij wel de waterkant bereikt gaat het ook wel eens mis. Pothof gleed al eens het water in. ,,Toen belde mijn vrouw toevallig om te vragen hoe het was. Ik zei alleen nog maar blub, blub, blub.”



Ook de weg naar de steiger toe is geschikt voor mensen met een rolstoel, maar ook voor mensen met een longaandoening. De auto kan vlak bij de plek geparkeerd worden. ,,Het is uitstappen en de hengel uitgooien", zegt Klaas Schenk van de hengelsportvereniging uit Gaanderen.

Niet bedoeld voor anderen

Aan die parkeerplaatsen zo kort aan de waterkant kleeft wel een nadeel. Ook andere vissers vinden dat ideaal.



,,Dat is echt niet de bedoeling", zegt Jan Eskens van de vereniging uit Ulft. Hij is met de gemeente Oude IJsselstreek bezig voor een bord waarop komt te staan voor wie de steiger bedoeld is.

Mooi symbool

Burgemeester Van Dijk is ondertussen trots op het het initiatief. ,Als mindervalide weet hij als geen ander dat je op heel veel plekken niet kunt komen. ,,Hier kunnen mensen jong en oud, valide en mindervalide samen plezier hebben en dat is een mooi symbool".



De hengelsportverenigingen en de federatie willen in de toekomst nog meer vissteigers langs de Oude IJssel aanleggen.

Volledig scherm De nieuwe visstek voor minder valliden in Terborg. © Jan Ruland van den Brink