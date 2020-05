Eerste zaterdagmarkt in Winterswijk gelijk druk

WINTERSWIJK - De eerste zaterdagmarkt in het centrum Winterswijk, sinds het uitbreken van de coronacrisis, is vandaag meteen weer goed bezocht. Iedereen hield zich goed aan de regels.

De nieuwe locatie van de kramen was even wennen. De zaterdagmarkt staat nu aan de Spoorstraat en de Roelvinkstraat in plaats van midden op de Markt. Dit om de horeca straks meer ruimte te bieden voor hun terrassen als die per 1 juni weer open mogen. Maar ook om de kramen met gepaste afstand van elkaar te kunnen zetten.

,,Die verhuizing van de markt was een heel snelle actie, waar we erg blij mee zijn”, zegt Jan Pleiter, de nieuwe voorzitter van de marktvereniging. Afgelopen maandag werd het idee geopperd om de markt te verplaatsen. Er moesten van allerlei dingen geregeld worden, niet alleen door de marktvereniging, maar ook door de gemeente, die juridische en technische allerlei moesten afhandelen.

Gunfactor is groot

,,Dan zie je dat in Winterswijk iedereen vooruit wil en wat voor elkaar over heeft. De gunfactor is hier heel groot”, aldus wethouder Henk Jan Tannemaat. Hij constateert tevreden dat er weer een flink aantal Duitsers naar de markt zijn gekomen.

Voor de marktkooplieden was het even wenen op hun nieuwe stek. Normaal zou zo'n verhuizing een proces van vier maanden zijn, schat Pleiter. ,,Nu was het in een paar dagen geregeld. Op de markt werken we normaal met anciënniteit: wie er het langst staat heeft de oudste rechten. Maar we moesten nu in een paar dagen een plan bedenken waar dat even niet gold. We waren er heel snel uit.” Food en non-food kramen stonden om en om.

Prominente

André Versteeg staat al dertig jaar met tassen op de markt in Winterswijk en moest even wennen aan zijn plek om de hoek bij de Hema. Normaal heeft hij een prominente plek voor modehuis De Duif op de Markt. ,,Maar ik ben niet ontevreden. Ik heb weer een redelijke omzet gedraaid van 30 tot 40 procent van normaal. Dat is altijd nog beter dan helemaal niets.”

Ook Richard Gerresheim, eigenaar van Van het Reve Kaas, is blij met zijn plek in de Roelvinkstraat. Hij hoopt op den duur wel weer terug te kunnen naar de Markt waar hij een mooie plek bij de kerk had. Maar dat zal er deze zomer niet meer van komen, verwacht hij. ,,Deze eerste dag viel niet tegen. Vaste klanten zochten ons gewoon weer op en waren blij dat we er weer waren.”