Eeuwenoude Achterhoekse traditie onder druk; veel minder paasvuren door strenge regels

Tijdens Pasen zijn in de Achterhoek al jaren paasvuren op honderden plekken. Nog dagen daarna ruikt het naar brandhout. Maar de afgelopen tien jaar is een duidelijke kentering te zien. Bekende en inmiddels verdwenen paasvuren waren in Azewijn, Gaanderen, Giesbeek en IJzerlo.



Meest opvallend is de daling van het aantal paasvuren in Berkelland. Daar waren in 2019 nog 80 paasbulten, dit jaar stokt de teller bij 25. En daar zitten slechts twee ‘grote jongens’ bij: in Borculo en Gelselaar.