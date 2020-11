Eibergen is in beweging, blijkt tijdens digitale dorpsavond

‘Eibergen in beweging’ of nog korter ‘Eibergen beweegt’. Beide kreten werden in de live chat opgevoerd als alternatief voor de voorgestelde slogan die straks in combinatie met het nieuwe logo gebruikt kan worden. Als vervanging van het jarenlang gehanteerde ‘Eibergen, fijn er te zijn’, dat nu nog te zien is op het welkomsbord aan de Burgemeester Wilhelmweg, ter hoogte van het oorlogsmonument.