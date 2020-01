Eibergen krijgt in 2020 opnieuw zomerfeest

Camping Vreehorst in Winters­wijk best beoordeel­de van Nederland

11:46 WINTERSWIJK - De Winterswijkse camping Vreehorst is opnieuw de best beoordeelde van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van campinggids camping.info, een van de bekendste campinggidsen van Europa. Van heel Europa is Vreehorst de nummer 13 best beoordeelde camping.