Eibergen krijgt nieuwe straatverlichting met ledlampen; Berkelland investeert bijna half miljoen

„Langzaam maar zeker veroudert de openbare verlichting in onze gemeente”, stelt het college van B en W in een toelichting op het besluit. „In elke kern bereiken delen van de installatie het einde van de technische levensduur. Dat uit zich in toename van het aantal storingen en onderhoudskosten. Inwoners ervaren defecten aan de openbare verlichting als hinderlijk.”

Eibergen heeft oudste installatie

B en W stellen daarom 415.000 euro (ex BTW) beschikbaar voor de vervanging van lampen, armaturen en lantaarnpalen in de kern van Eibergen. „Daar is de installatie het oudst en zijn veel masten en armaturen aan vervanging toe. Het vervangingsprogramma behelst ook het opheffen van donkere plekken in de openbare ruimte. In enkele gevallen plaatsen we masten bij en borgen we het minimale verlichtingsniveau.”

Ledverlichting

Bovendien wil Berkelland energie besparen door verouderde armaturen te vervangen door duurzame en energiezuinige ledverlichting. Niet alle lantaarnpalen en masten worden trouwens vervangen. „We hebben stabiliteitsmetingen laten uitvoeren die hebben aangetoond dat meerdere masten nog voldoende restlevensduur hebben. Die masten handhaven we dus. Dat vermindert verspilling en kost minder geld.”

De vervanging van de verlichting zal in de eerste helft van dit jaar plaatsvinden. Aanwonenden worden geïnformeerd met een brief over de vervanging of bij plaatsing van een lichtpunt. De komende jaren zal ook in de andere kernen in Berkelland openbare verlichting worden vernieuwd.