Eibergen viert dit weekend dan eindelijk de tweede editie van de Zomerfeesten

EIBERGEN - Back to the 80’s en 90’s en DJ DouBBle B. In Eibergen pakken ze de Zomerfeesten dit weekend op met de line-up van vorig jaar. Die moest een paar dagen voor aanvang worden geschrapt wegens corona.

,,Waren we net begonnen, krijg je dat. Het is een goede zet geweest om meteen afspraken met de bands te maken voor dit jaar”, stelt Ramon ten Dolle van de organisatie. ,,Er zijn nu veel evenementen in korte tijd en dan is het maar de vraag wat je nog hebt te kiezen. Het hele programma van de editie 2021 hebben we naar komend weekend kunnen doorschuiven. Ook voor de artiesten was dat een zekerheidje.”

Vrijdagavond begint het feest met Back to the 80’s en 90’s. Zaterdag met DJ DouBBle B. die de stemming er meteen in moet zien te krijgen met zijn feestmuziek.

In Eibergen kijken ze al weken reikhalzend uit naar dit moment. De eerste editie was immers in 2019. Ten Dolle: ,,Daar zit twee jaar tussen, terwijl we het succes van die eerste keer graag meteen een vervolg hadden gegeven. Eibergen wilde graag z’n eigen tentfeest en een groep vrienden uit de plaatselijk horeca en het uitgaansleven heeft dat opgepakt. Het was meteen een groot succes. De zaterdag was helemaal uitverkocht en die dag moet je het terugverdienen.”

De tent staat op dezelfde plek als in 2019 aan Warfslatweg. Na een zoektocht in en rond het centrum van Eibergen, bleek de weide van de familie Krooshof de meest geschikte locatie. ,,We hadden het graag in het dorp gedaan, maar daarvoor is dit toch te groot. Dit is een prachtplek, ook vergunning-technisch. We gaan er een mooi feestje van maken.”

Voor beide dagen zijn er nog kaarten, meldt Ten Dolle. Info: zomerfeesten-eibergen.nl