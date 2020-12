Eibergenaar: ‘Als ik niet bij N18 mag bouwen, zet ik mijn Ford Escort er neer en ga daar in wonen’

Berkelland heeft voor de tweede keer zijn bouwaanvraag afgewezen voor een woning aan de Hupselse Dwarsweg, op korte afstand van waar nu de N18 ligt. Teesinks oude woning die daar stond, is onteigend en gesloopt. De Eibergenaar houdt vol dat hem is toegezegd dat hij zijn woning kon verplaatsen naar iets verderop. Daar was vroeger zijn tuin. Hij heeft daar een brief over gehad in 2011. „De wethouder zou mij helpen”, zegt Teesink. Maar hij heeft er nooit meer iets van gehoord.