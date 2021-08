Eibergenaar Maykel Kuipers stapt in modezaak in Hengevelde: ‘Bedrijfskleding wordt steeds modieuzer’

EIBERGEN/HENGEVELDE - Het is zaterdagmiddag als de mobiel van Maykel Kuipers uit Eibergen overgaat. De naam van Marcel Wolterinck licht op. Marcel? Die heb ik al in geen vijf jaar gesproken. Wat zou die nu willen, denkt hij nog terwijl hij opneemt.

Marcel (64) Wolterinck en zijn vrouw Annette (62) weten heel goed wat ze willen: een gedegen opvolger voor hun bedrijf Wolterinck Mode en Vakkleding, hartje Hengevelde, als ze over een poosje met pensioen gaan. Een bedrijf dat zij in 33 jaar tijd samen hebben opgebouwd en dat een begrip is in de regio. En in Maykel Kuipers (47), die ze nog kennen van toen hij als vertegenwoordiger regelmatig over de vloer kwam, denken ze die gevonden te hebben. Maar ziet hij dat zelf wel zitten?

Ja dus. Maykel: „Ik ging er op de koffie. En het klikte. En nu alle formaliteiten achter de rug zijn, mag ook iedereen het weten: het echtpaar Wolterinck krijgt een nieuwe partner. Per 1 september prijkt een nieuwe naam op de gevel: Wolterinck en Kuipers. Specialist in bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.”

Een SRV-wagen vol kleding

Een nieuw tijdperk breekt aan voor het echtpaar Wolterinck, een periode van afbouwen. Marcel begon zijn carrière als zelfstandig ondernemer in een omgebouwde SRV-wagen, waarmee hij volgeladen met overalls, sweaters, klompen en meer, letterlijk de boer op ging. Tien jaar lang deed hij dat. „Tot de gelegenheid zich voordeed om tijdelijk een pandje te huren, naast de Bazar van Jon. Het smaakte naar meer. Toen het echtpaar Wolterinck de kans kreeg om het pand van de meubelwinkel van Louis Smit te kopen werd dan ook niet lang geaarzeld.

Focus op bedrijfskleding

Vanaf dat moment kon Hengevelde en omstreken bij Wolterinck Mode en Vakkleding terecht voor dames- en herenmode en ook kinderkleding. In het begin deed Marcel de wagen ernaast, maar op een gegeven moment ging dat niet meer. In de loop der jaren kwam de focus meer en meer op bedrijfskleding te liggen, dames- en kinderkleding werd afgestoten.

Annette: „De bedrijfskleding is 90 procent van ons assortiment. Al hebben we ook artikelen met dubbelfunctie: een spijkerbroek kan onderdeel uitmaken van bedrijfskleding, maar is natuurlijk ook gewoon onderdeel van de vrijetijdsgarderobe.”

Kaki voor de timmerman

Annette: „Bedrijfskleding wordt ook steeds modieuzer. Vroeger was het zo dat een timmerman kaki droeg, een loodgieter blauw en een hovenier groen. Dat is tegenwoordig niet meer zo. En ook heb je nu veel zzp’ers, die allemaal eigen bedrijfskleding moeten hebben, met hun eigen logo. Want ook dat doen we hier, bedrukken en borduren. Dat doet Marcel allemaal zelf.”

Specialiseren

Met de komst van Maykel Kuipers, die ooit bij KLM Bedrijfskleding begon en vijftien jaar ervaring heeft in het wereldje, willen de drie ondernemers zich nog verder specialiseren. Maykel: „Het is de bedoeling dat iedere klant uit elke branche hier terecht kan voor zijn complete werkoutfit: van ondergoed en sokken tot schoeisel, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Of je nu buschauffeur, wijkverpleegkundige, bouwvakker of boswachter bent.”

Daarnaast wil Maykel ook een online kledingmanagementsysteem invoeren. Werknemers kunnen dan via de website binnen de voorwaarden die hun werkgever vooraf heeft gesteld hun eigen werkoutfit samenstellen. „Het is tegenwoordig belangrijk om de klant te ontzorgen”, is zijn overtuiging.

Online is belangrijk, maar de meerwaarde van een fysieke winkel in het hart van Hengevelde blijft voor Kuipers zeker bestaan. „Klanten kunnen hier komen voor passen en advies, bedrukken, borduren. Maar ook service als het verstellen van kleding of het vervullen van andere klantspecifieke wensen wordt enorm gewaardeerd. Als er iemand komt die een gele polo wil met paarse stippen, dan kan dat.”