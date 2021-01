Eibergs echtpaar Enserink moet andere plek zoeken voor eco-erf

Achterhoek­se uitgeverij Fagus bestaat 30 jaar; uitgever Hans de Beukelaer geridderd

2 januari IJZERLO - Uitgeverij Fagus is al dertig jaar een begrip in de Achterhoek en Liemers. De uitgeverij van Hans de Beukelaer (69) heeft sinds de start op 1 januari 1991 meer dan 250 publicaties uitgegeven over de regio. Een kwart van deze uitgaven is geschreven door De Beukelaer zelf.