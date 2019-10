Eibergs feestduo maakt muziekvideo over VAR: ‘Het is de va-va-vaaaaar’

EIBERGEN - Maak de scheidsrechter snel weer de baas op het voetbalveld! Dat is de boodschap van het nieuwe nummer van het Eibergse muziekduo De Lingo's. Dat nam een videoclip over de VAR op bij voetbalclub Rigtersbleek in Enschede. De clip kreeg op sociale media veel positieve reacties.

Sinds begin deze week staat hij online op YouTube en Facebook: het nieuwe nummer van het Eibergse feestduo De Lingo's over een actueel thema: de videoscheidsrechter, oftewel de VAR. ,,Iedereen heeft het erover. En iedereen ergert zich eraan. Ook bij FC Twente is het een actueel thema. Dus hebben we er een nummer over gemaakt", vertelt Wiljan Timmerije uit Eibergen, die samen met Michiel van Os het duo vormt.

,,De trigger? Dat was de overtreding van Steven Berghuis van Feyenoord op AZ-middenvelder Teun Koopmeiners. Die was duidelijk goed voor een rode kaart. Maar dankzij de VAR kwam Berghuis weg met geel en kon hij op het veld blijven staan. Voor mij was de maat toen vol en besloten we een nummer over de VAR te maken. Op de melodie van het nummer Psycho Killer van de Talking Heads, daar zit zo'n mooi stukje met fa, fa, fa van VAR in.”

Ballenbak

Wiljan en Michiel maken al dertien jaar samen muziek. Vroeger in diverse bands als muzikant, nu zingen ze samen en treden ze op als bandartiesten bij feesten en partijen. De naam De Lingo's verwijst naar de ballenbak, die ze meenemen naar optredens.

Het publiek kan daar net als bij het tv-spelletje Lingo ballen uit halen. ,,Daarin staat dan de titel van een nummer. Dat gaan we dan spelen. Een verrassing." Ook maken De Lingo's naam met hun feestmobiel; een eigen podiumwagen die overal inzetbaar is.

Wat het duo met voetbal heeft? ,,We hebben allebei gevoetbald bij FC Eibergen. En we gaan regelmatig naar wedstrijden van FC Twente", vertelt Wiljan. De videoclip is opgenomen in Enschede, op het veld van voetbalvereniging Rigtersbleek.

Het nummer is behalve op YouTube en Facebook ook te beluisteren op Spotify. Of ze er rijk van worden? ,,Ons vorige nummer heeft ons 38 dollarcent opgeleverd...”, zegt Wiljan lachend. ,,Ach, wij vinden het gewoon leuk om een feestje te bouwen.”