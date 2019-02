Plan voor vijfde zonnepark in Lochem

12:00 Het bedrijf IX Zon heeft het voornemen om een zonnepark te realiseren in de oksel van het Afleidingskanaal en de Berkel, grofweg tussen Eefde en Almen. Volgende week donderdag, 21 februari, is er in het dorpshuis in Almen een informatie-avond (19-21 uur) belegd over het plan. Het is het vijfde plan voor een zonnepark in de gemeente Lochem.