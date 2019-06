Eibergse amateuracteurs spelen toneel op de grens

Bouw crematori­um Etten gaat voorlopig niet door

10:10 ETTEN - Het plan voor de bouw van een nieuw crematorium in Etten gaat voorlopig niet door en moet opnieuw beoordeeld worden. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, heeft het bestemmingsplan voor het crematorium voorlopig geschorst tot een nieuw besluit is genomen.