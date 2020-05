Eibergse barbier: ‘Niet veel last van lockdown gehad’

Bronck­horst blijft na onderzoek bij plan school met sporthal aan Almenseweg in Vorden, maar tast dieper in buidel

19:20 De komst van een nieuwe school met sporthal aan de Almenseweg in Vorden was lang onzeker, maar onafhankelijk onderzoek wijst uit dat het noodzakelijk is om daar een nieuwe school met sporthal te bouwen. Dit om te garanderen dat het voortgezet onderwijs in Vorden kan blijven. Waar kosten eerder geschat werden op 14 miljoen euro is dat nu aanzienlijk hoger: 16,5 miljoen euro.