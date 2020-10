Eibergse B&B Koning te Rijk beste van Nederland

Vrachtwa­gen botst op auto die tegen boom crasht, bestuurder naar het ziekenhuis

26 oktober WINTERSWIJK - Een auto is maandagmorgen rond 05.05 uur tegen een boom gebotst op de Misterweg in Winterswijk. Het ging mis in een bocht, waarin de bestuurder de macht over het stuur verloor. Niet veel later botste een vrachtwagen tegen de gecrashte auto aan.