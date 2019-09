Eibergse brandweerman Anton Nederhoff koninklijk onderscheiden

EIBERGEN - Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland reikte hem maandagavond in de brandweerkazerne van Eibergen de koninklijke onderscheiding uit. Nederhoff is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Anton Nederhoff was 30 jaar actief als brandweervrijwilliger op de post in Eibergen. In deze periode had hij de functies aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht eerste klasse, hoofdbrandwacht en onder-brandmeester. Ook was hij actief als bevelvoerder, oppervlakteredder, leerwerkplekbegeleider, zager en verkenner gevaarlijke stoffen. Maandagavond nam de 56-jarige Eibergenaar afscheid van de brandweer.

Volledig scherm EIBERGEN - Brandweervrijwilliger Anton Nederhoff (56) krijgt - uit handen van burgemeester Joost van Oostrum - koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid van de brandweer na ruim 30 jaar. © Frans Nikkels