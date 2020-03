Eibergse en Rekkense klokken beieren woensdagavond als signaal van troost en hoop

Geen vuren voor 15.000 man: corona haalt streep door paasvuren in Achterhoek

13:32 MEDDO/ VELSWIJK - Paasvuren in de Achterhoek gaan dit jaar vrijwel zeker niet door. Dat geldt in ieder geval voor de grootste paasvuren in deze regio: Zieuwent, Meddo en Velswijk. Die drie trekken samen meer dan 15.000 mensen.