Eibergse Hendrikje Markerink: ‘Innerlijke rust kun je helpen trainen’

„Mijn stem is daarbij het belangrijkste instrument naar de deelnemers toe, als ik aangeef hoe je bijvoorbeeld moet proberen jezelf tot rust te laten komen om in je energieflow te komen. Daar is niks zweverigs aan: het is een techniek.”

(F)luistermeditatie

”Sinds de lockdown vanwege corona sinds half maart kan thuis niet meer. Ingesproken (f)luistermeditaties die ze als digitaal geluidsfragment verstuurt, waren in die periode de manier om anderen te bereiken. „Meestal slapen de mensen lekker, als ze hebben meegedaan. Of zegt iemand: het is lang geleden dat ik gehuild heb…”

Openluchttheater

Eind mei kon Hendrikje Markerlink weer een sessie buiten organiseren, op de banken in het openluchttheater. Die plek kent ze goed omdat ze er als vrijwilliger actief is. Dat smaakte zó naar meer, dat ze het ‘eigen’ theater voor donderdag 27 augustus heeft afgehuurd voor een ‘echte’ theatermeditiatiesessie.

For-rest Glamp

Thuis mediteren kan ondertussen ook weer, waarbij vooral Hendrikjes achtertuin deze zomer ruimte biedt om op veilige ‘corona-afstand’ van elkaar ontspannen naar innerlijke rust te speuren. In aanloop naar haar theatersessie van augustus heeft Markerink contact gehad over meditatiesessies op For-rest Glamp. „Een prachtige plek en het uitzicht dat je daar hebt! Doe daar dan nog een schepje meditatie bovenop, en je rust is compleet!”