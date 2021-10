Eibergse Marja Oskam ‘regelt’ meer bloemen in wandelpark: ‘De Maat kon wel wat minder saai’

EIBERGEN - Dankzij geld van Berkelland Energie en een goed idee van Marja Oskam bloeien er volgend jaar veel meer wilde bloemen op De Maat in Eibergen. Goed voor de biodiversiteit, met name voor de wilde bijen.

Met een royale armzwaai strooit Marja Oskam bloemenzaad over de licht gefreesde stukken gras op het wandelpark. Ze heeft niet alleen bedacht dat De Maat een stuk fleuriger kan, ze is ook nauw betrokken bij de uitvoering van haar idee. Het geld ervoor komt uit de opbrengst van het project Duurzame Energie Eibergen, onderdeel van Berkelland Energie (BE). Bij de start van dit project kwamen de leden overeen dat een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor de leefbaarheid van het dorp.

Slingerend pad

Afgelopen voorjaar werd op aanwijzing van Oskam al een slingerend pad door het gras van het park gemaaid, maar nu is het tijd voor inzaaien. Met emmers gevuld met een mengsel van scherp zand en bloemenzaad trekt ze over De Maat. Met in haar kielzog een aantal ‘groenmensen’ van de gemeente, Paul Knuvers van BE en partner Beja Wulff. Het zaad is gemengd met zand, omdat het dan beter over de grond verdeeld kan worden.

Wilde bijen

Marja wandelt veel, woont vlakbij De Maat en komt er dus regelmatig. Mooi park, maar saai, vond ze, dus daar moest maar eens verandering in komen. Ze diende haar idee in bij BE en het werd tot haar verbazing uitgekozen voor uitvoering. Jan-Luc van Eijk, groenman bij de gemeente Berkelland is er maar wat blij mee. „Er zijn 361 soorten wilde bijen in Nederland, in Berkelland kwam er daarvan in de afgelopen dertig jaar maar 67 voor. Schrale grond, open ruimte, bloemrijk grasland en bosjes, dat is ideaal voor wilde bijen. En dat ontstaat nu hier op De Maat.”

Het park wordt ook al niet meer zo vaak gemaaid als voorheen, een keer per jaar en dan niet alles tegelijk. Zodat er nog plek genoeg over blijft voor allerlei insecten om voedsel te vinden, te schuilen of te nestelen. Een wilde bij zet eitjes af op afgestorven plantendelen.

Behalve het bloemenpad zijn er inmiddels ook twee notenbomen en plant en komt er nog een insectenhotel.