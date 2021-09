Eibergse Marlon Groot Zevert exposeert in Hiltonhotel Parijs en Düsseldorf

EIBERGEN – Gasten in het Hiltonhotel in Parijs en Düsseldorf lopen deze maand langs schilderijen van Marlon Groot Zevert. Van de inwoonster van Eibergen hangen vier werken in het bekende hotel: twee in Düsseldorf en twee in Parijs.

Schilderijen van Marlon Groot Zevert waren al op veel plekken te zien de afgelopen jaren. Maar in een hotel? Nee, dat is nieuw. „Ik ben daarvoor benaderd door Bubble Projects. Dat is een internationale organisatie voor exposities. Daardoor kunnen kunstenaars hun werken ook in het buitenland laten zien. Bubble Projects heeft mijn schilderijen opgehaald en naar Parijs en Düsseldorf gebracht”, zegt de 34-jarige kunstenares.

Groot Zevert hoefde dus zelf niet urenlang met de schilderijen naar deze steden te rijden. Maar toch zou ze deze maand best nog een keer naar Düsseldorf willen. „Dat is nog wel te doen op een dag. Maar ik weet niet of me dat gaat lukken. Momenteel heb ik het best druk”, zegt Groot Zevert.

Nieuwe opdrachten

Vijf jaar geleden begon ze met schilderen. Haar werk omschrijft ze als abstract. Groot Zevert heeft in de afgelopen jaren zo’n dertig keer geëxposeerd. Dat leverde haar ook steeds nieuwe opdrachten op. „Het is de laatste jaren heel goed gegaan. Ook tijdens corona heb ik veel kunnen maken. Er waren weliswaar geen exposities, maar ik heb niet stilgezeten.”

Bekendheid verwerven

Een maand geleden kreeg ze de kans meer bekendheid in het buitenland te verwerven. Anne de Vries van Bubble Projects was enthousiast over haar werk. Hij zorgde ervoor dat er schilderijen naar Hilton in Düsseldorf en Parijs gebracht werden. „Ze hangen daar op een plek waar veel gasten komen. Natuurlijk hoop ik op een verkoop. Ik betaal ervoor dat mijn vier schilderijen daar te zien zijn. Maar Bubble Projects kan me uiteraard niet beloven dat er iets verkocht wordt. Je moet het meer zien als een kruisbestuiving. Meer mensen zullen naar mijn site gaan. Wellicht zijn ze geïnteresseerd in andere schilderijen, die ik heb gemaakt. Ik vind het altijd heel mooi als ik via het gastenboek waardering krijg.”

De werken in Düsseldorf en Parijs zijn nog de hele maand september te zien. Intussen komen ook weer andere mogelijkheden om werken te exposeren. „Ik was zaterdag op de kunstmarkt in Bathmen. Ook kan ik schilderijen in het ziekenhuis in Groningen exposeren.”