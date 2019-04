Eibergse Monopoly-editie op komst

Woensdag wordt bij Jumbo-supermarkt Patrick Hobelmaan aan de Brink in Eibergen het startsein gegeven voor het ontwikkelen van een Eibergse editie van het spel. Het spel wordt geproduceerd door Identity Games, dat al ettelijke lokale Monopoly-varianten heeft uitgebracht.

Veel in het spel wordt 'vereibergst’, als het aan de initiatiefnemers ligt. ‘Ga verder naar Barteljorisstraat’ zou zomaar ‘Ga verder naar de Bartelinksgang’ kunnen worden. En de vier stations?

Hier een achtergrondartikel over de oorsprong van de Monopoly-straatnamen in de Nederlandse uitvoering van het spel. Monopoly kent veel fans, waaronder liefhebbers die in vakantielanden ‘plaatselijke’ versies van het bordspel proberen te bemachtigen.