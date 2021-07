Eibergse ondernemers en bewoners trots: ‘Het is een mooi en groen centrum geworden’

Patrick Ebbers (van de Welkoop) was eigenlijk niet van plan om zitting te nemen in de Taskforce Eibergen, de werkgroep die zich bezighoudt met de revitalisering van het Eibergse centrum. „Ik vond het EOV-gehalte (Eibergse Ondernemers Vereniging, red.) erg hoog”, zegt de man die zelf ook ondernemer is. Hij lacht en zegt dan: „Ik hoorde eigenlijk weinig positieve dingen en ik was best kritisch op wat er gebeurde. Uiteindelijk heb ik toch ja gezegd, omdat ik vond dat de taskforce veel meer moest laten zien waar hij mee bezig was.”

Communicatie

Meer aandacht voor de communicatie, dat vond ook Marjon ten Brinke. Als bewoner van Eibergen kwam zij net als Ebbers in 2019 in de centrumwerkgroep. „Ik merkte eigenlijk niks van die taskforce, ik las er weinig over, maar ik had er wel een mening over”, zegt ze. „Als bewoner, want er zitten natuurlijk voornamelijk ondernemers in het centrum, maar het is ook heel belangrijk hoe het winkelend publiek en de toeristen het zien.”