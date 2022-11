Eibergse pedicure fotografeert voedsel en exposeert in Rekken

STADSE FRATSEN Onze eigen Máxima na het drama: ‘Liefst waren we weer gaan slapen’

Bij ons thuis zijn we óók een beetje voor Argentina. Dat komt natuurlijk omdat de zoon van mijn vriendin vaste verkering heeft in Buenos Aires. Vertel ik graag met enige trots over. Rond de kerst gaat-ie er weer een paar weken naartoe. In de zomer verwachten we onze eigen Máxima voor de derde keer hier.

