Eibergse rijschoolhouder trekt aandacht met opvallende kentekenplaat

Jao JaoEIBERGEN - Verkeersschool Hartemink heeft geregeld wat nieuws in de vloot dat onderweg bekijks trekt. Zoals een elektrische Volkswagen ID.3. Maar als die lesauto voor je staat bij een verkeerslicht - of één van de andere van de rijschool - valt nóg iets op. De tekst op de kentekenplaathouder. ‘Anderhalve meter afstand is echt te weinig!!!’.

In de week dat het kabinet opriep om vooral weer meer afstand te houden, is de kreet plotseling weer extra actueel. Rijschoolhouder Patrick Hartemink: „Die kentekenplaathouder is eigenlijk al iets van vorig jaar. Ik heb er toen honderd van besteld. Onze auto’s hebben ze, er zit er ook één op onze bus, en we hebben ze ook aan heel wat cursisten uitgedeeld. Maar zolang corona aanhoudt blijft het actueel. En 1,5 meter afstand houden, daar zullen we nog wel een tijdje associaties bij hebben.”

Eigenlijk is het dus gewoon een coronavariant op zoiets als ‘Wie dit lezen kan, staat te dichtbij!’, of andere teksten die je soms op het randje onder nummerborden vóór je ontdekt. Of Mark Rutte al met een Hartemink-kentekenplaathouder rondrijdt? Waarschijnlijk niet, want die past niet achterop de fiets van de demissionaire premier.

Klimaatburgemeester Weg

Niet alleen in Glasgow gaat het deze week over het veranderende klimaat. In Eibergen probeerde noodweer zondagavond even spelbreker te zijn bij de knallende feestelijkheden in het kader van het vernieuwde centrum.

Nederland is in het kader van de Nationale Klimaatweek ineens 142 ‘klimaatburgemeesters’ rijker. In Berkelland heeft Joost van Oostrum tijdelijk Andra Weg naast zich. De Ruurlose is te herkennen aan een alternatieve ambtsketen, in eigen dorp gemaakt van sloophout, schelpen en hergebruikte textiel door Anita Woestenenk van Goed ARTig. Lopend en fietsend gaat ze duurzaamheidsinitiatieven langs, daarbij vooral op zoek naar de verhalen van wie iets doet voor een betere wereld.

Ook als de klimaatweek er na deze vrijdag officieel op zit, gaat klimaatburgemeester Weg nog even door. Pas na 31 december is ze... weg. Maar blijft ondertussen natuurlijk gewoon Weg.