Eibergse Ursula Drexhage: ‘Onze weggeefwinkel is beslist geen kringloopwinkel’

„Het is gewoon ongelooflijk wat we allemaal in dat kleine pandje hebben opgeslagen”, zegt Ursula Drexhage. „En de schuur is ook nog niet leeg.” Voor de verhuizing van de weggeefwinkel van nummer 26 naar nummer 22 in de J.W. Hagemanstraat hebben ze twee weken uitgetrokken, maar dat lijkt amper genoeg. „Toen de mensen hoorden dat we tijdelijk dicht gingen, zijn er ook nog even heel veel spullen ingebracht.” Drexhage bestiert samen met haar zus Louise en Minneke van Reeden de winkel, waar je met gesloten beurs spullen kunt halen. Met dien verstande, dat iedere klant slechts een keer per dag twee stuks van wat dan ook mag meenemen. Of een stel, want op één schoen loopt het wat lastig.

Prachtig speelgoed

De spullen die ingebracht worden, moeten van goede kwaliteit zijn. „Want het is wel circulair, maar we zijn beslist geen kringloopwinkel”, benadrukt Drexhage. Dus als er een stukje af is of een gaatje in zit of niet zo schoon is, verdwijnt het alsnog naar de kringloop. „Op dit moment hebben we prachtig speelgoed. Net voordat we dicht gingen, was er een speelgoedbeurs in de Huve en waar daarvan overbleef, is hier gebracht.”

Buurtkoelkast

De weggeefwinkel ontstond drie jaar geleden uit de Werkgroep Integratie Statushouders Eibergen en draait volledig op vrijwilligers. „We zeiden, laten we het proberen, maar nu doen we het al bijna drie jaar. Het loopt geweldig, het is wonderlijk hoe snel het soms gaat. We hadden laatst een rollator, die stond er nog geen half uur of hij was al door iemand opgehaald.” Ook kleding wisselt vlot van eigenaar. Iets minder hard gaat het met de inhoud van de buurtkoelkast. „Ik denk dat mensen daar nog heel erg aan moeten wennen. Maar wat er in staat, zijn gewoon goede spullen, niet over de datum of zo.”

De weggeefwinkel op de nieuwe locatie gaat zaterdag om 13.00 uur open. Vanwege de coronamaatregelen krijgt iedere klant tien minuten om te winkelen.