Eibergse wijkagent Hergert Menkhorst gaat voor de klas

Het zijn elk jaar 'rare dagen' aan het eind van het jaar, de periode tussen kerst en de jaarwisseling. Maar voor Hergert Menkhorst is het nu extra bijzonder. Na 32 jaar bij de politie neemt hij afscheid bij de politie Achterhoek-Oost, om als zzp'er drie dagen per week les te gaan geven op de politieacademies in Apeldoorn en Amsterdam. En dus... duurt een kop koffie met vaste contacten in zijn werkgebied net even langer of is een handdruk even een iets bewuster moment van afscheid nemen.