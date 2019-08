Eigen kermisvlag verbindt Grollenaren

Met bijzondere rondlei­ding in het spoor van Joods Winters­wijk

18:02 WINTERSWIJK - Het Joodse verhaal van Winterswijk. In het Nederlands en in het Duits. Dinsdagavond 20 augustus en donderdagavond 22 augustus ( in het Duits) wordt het verteld en getoond. Achter de gebouwen aan de Spoorstraat 32 gaat een groot aantal verhalen schuil, die vanaf 19.00 uur worden verteld tijdens een anderhalf uur durende rondleiding.