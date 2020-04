Eigen woningbedrijf voor meer huizen in Aaltense buurtschappen

LINTELO/ DE HEURNE - Aalten investeert in een lokaal woningbedrijf om in de kleine kernen, zoals IJzerlo, Lintelo en De Heurne, kleine en betaalbare woningen te bouwen en verhuren.

Wethouder Ted Kok wil met het lokale woningbedrijf tegemoet komen aan de vraag naar betaalbare woningen, vooral voor jongeren, in de buurtschappen. Aalten heeft zelf grond in de kleine kernen beschikbaar. Daar moeten kleine, verplaatsbare woningen worden geplaatst, die aan gegadigden uit de eigen buurtschap worden verhuurd, of aan jongeren die terug willen naar buurtschap en nu elders wonen.

500 euro per maand voor de huisjes

De huizen die er moeten komen zijn verplaatsbaar en kunnen na een paar jaar ook in een andere buurtschap gebruikt worden. De belangenverenigingen van de buurtschappen kunnen gegadigden voor de woningen aandragen en de administratie van de verhuur uitvoeren. De kleine huisjes moeten ongeveer 500 euro per maand gaan kosten, de belangstelling wordt gepeild via de belangenverenigingen. ,,Zij moeten met kandidaten komen”, zegt Kok, die met tien woningen wil beginnen. ,,In welke buurtschap die precies komen te staan maakt niet uit.”

De wethouder heeft recent met de belangenverenigingen en het ministerie gesproken over het Aaltense initiatief. Maar volgens hem is nog niet beslist hoe het lokale woningbedrijf wordt opgezet. ,,We zijn nog aan het nadenken over de juridische constructie, we weten nog niet precies hoe dat er uit moet gaan zien.”

Ook tiny houses voor 150.000 euro

Voor de zomervakantie wil de wethouder het plan voor het lokale woningbedrijf aan de gemeenteraad voorleggen. Er is nog wel geld nodig voor de uitvoering, want in zijn opzet gaat het om huurwoningen. Dat is anders dan het aanbod van de Dinxperlose makelaar Lensink Gussinklo, die in de Haart vijf tiny houses te koop aanbiedt voor 150.000 euro per stuk.